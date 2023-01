Vorstoß von Minister Heil Was die Ampel für die Aktienrente plant

Die zehn Milliarden Euro Startkapital, die in diesem Jahr fließen sollen, will der Bund per Kredit finanzieren und dem Fonds verzinst zur Verfügung stellen. Der Fonds müsste also einen Teil seiner Erträge nutzen, um die Kreditzinsen an den Bund zu bezahlen. Nur, was darüber hinaus übrig bleibt, könnte dann als Zuschuss an die Rentenkasse fließen.