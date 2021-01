VW, US-Banken, Tesla Die größten Shortsqueezes aller Zeiten

Anders als so manch anderer Shortseller hat Einhorn seine Position gegen Tesla noch nicht geschlossen. In seinem vor wenigen Tagen verschickten Brief an seine Investoren nannte Einhorn die Tesla-Wette seine schlechteste Position im sonst gut gelaufenen Jahr 2020. Kein Wunder: Tesla legte allein 2020 um fast 750 Prozent zu. Einhorn fuhr seine Wette aber zurück, kurz bevor Tesla in den Aktienindex S&P500 aufgenommen wurde. Auch Hedgefonds-Legende Jim Chanos reduzierte seine Shortposition im Dezember, indem er Aktien zurückkaufte und an die Verleiher auslieferte. „Painful“ nannte er die Tesla-Wette.