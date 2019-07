Währung: Pfund Sterling steigt nach Zweijahrestief wieder an

FrankfurtEin überraschend starkes Wirtschaftswachstum in Großbritannien ermuntert einige Anleger zum Einstieg in das Pfund Sterling. Die Währung verteuert sich auf 1,2477 von zuvor 1,2465 Dollar. Damit notiert das Pfund aber immer noch auf dem Niveau vom Frühjahr 2017. Dem Nationalen Statistikbüro zufolge wuchs die britische Industrieproduktion im Mai zum Vormonat um 0,3 Prozent. Analysten hatten lediglich mit einem Plus von 0,1 Prozent gerechnet.