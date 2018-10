Währungskrise Devisenreserven der türkischen Zentralbank gehen drastisch zurück

11. Oktober 2018 , aktualisiert 11. Oktober 2018, 15:56 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Weil die Lira seit Jahresbeginn so stark an Wert verloren hat, hat die türkische Zentralbank immer weniger Devisenreserven. Allein in der vergangenen Woche ging der Bestand um einen Wert von 0,93 Milliarden Dollar zurück.