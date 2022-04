Währungskrise Kontrollierter Untergang: Japans Notenbank lässt Yen abstürzen

Japan bietet gerade alle Zutaten für eine handfeste Währungskrise – und eine Renaissance des Carry-Trade. Zunächst zum Carry-Trade: Bei diesen Geschäften verschulden sich internationale Anleger zu tiefen Zinsen in Yen und spekulieren damit in anderen Währungsräumen, die höhere Renditen bieten. Da wäre aktuell der Dollar-Raum wegen des höheren Zinsniveaus als in Japan ein attraktives Ziel. Geliehene Yen könnten natürlich heute auch vermehrt für den Kauf von Gold eingesetzt werden. Das bringt zwar keine Zinsen, aber allein in diesem Jahr stieg der Goldpreis in Yen um 20 Prozent und erreichte ein Allzeithoch.