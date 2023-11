Wahl in Argentinien Argentinische Aktien zünden Kursfeuerwerk

Am 10. Dezember zieht Milei ein in die Casa Rosada, den berühmten Präsidentenpalast in Buenos Aires. Der Wirtschaftswissenschaftler will das Land radikal umbauen und ausrichten auf Marktwirtschaft. So soll der Dollar den Peso als gesetzliches Zahlungsmittel ablösen, die Zentralbank sowie viele Ministerien sollen abgeschafft und die Sozialausgaben massiv eingedampft werden.