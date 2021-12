Wall Street: An den US-Börsen herrscht wieder Kauflaune – Oracle-Aktie steigt um mehr als 17 Prozent

Trotz einer so hohen US-Inflation wie seit fast 40 Jahren nicht mehr haben sich Anleger an der Wall Street am Freitag mit Aktien eingedeckt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte kletterte um 0,5 Prozent auf 35.917 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 zog 0,6 Prozent auf 4699 Zähler an. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,7 Prozent auf 15.632 Punkte.