Wall Street: Angst vor Omikron-Folgen: US-Börsen starten im Minus

In mehreren europäischen Ländern drohen erneut massive Einschränkungen, wegen weltweit steigender Infektionszahlen. Die Niederlande sind bereits im Lockdown. „Normalerweise ist das, was in Europa passiert, eine Art Vorschau auf das, was wir in den Vereinigten Staaten sehen“, sagte Chris Zaccarelli, Investmentchef bei Independent Advisor Alliance. Es drohe eine hohe Belastung der Krankenhäuser und eine abnehmende Bereitschaft, Geld auszugeben. „Das ist definitiv ein Grund zur Besorgnis.“