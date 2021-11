Wall Street: Anleger halten sich vor Entscheid der US-Notenbank zurück – Tupperparty ist an der Börse beendet

Während der geldpolitischen Beratungen der US-Notenbank halten sich Investoren mit Engagements an der Wall Street zurück. Die Leitindizes Dow Jones und S&P 500 bröckelten zur Eröffnung am Mittwoch um etwa 0,2 Prozent ab. Der technologielastige Nasdaq stieg dagegen um 0,1 Prozent und markierte mit 15.665,88 Punkten den fünften Tag in Folge ein Rekordhoch.