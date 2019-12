Wall Street: Anleger in USA nehmen Gewinne mit

Für gute Stimmung bei Investoren sorgte ein Bericht, wonach der chinesische Vize-Ministerpräsident Liu He noch in dieser Woche in die USA reisen will, um das Handelsabkommen mit den USA zu unterzeichnen. „Washington hat eine Einladung geschickt, und Peking hat sie akzeptiert“, hieß es in dem Bericht der South China Morning Post. Beide Seiten hatten sich zuletzt auf ein erstes Teilabkommen geeinigt, um den seit fast anderthalb Jahren dauernden Handelskonflikt beizulegen.