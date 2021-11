Wall Street: Anleger kaufen US-Technologieaktien – Chipwerte sind nach Nvidia-Zahlen gefragt

An der Börse in den USA haben sich Anleger am Donnerstag vor allem mit Technologieaktien eingedeckt. Der Tech-Index Nasdaq Composite legte um 0,3 Prozent auf 15.973 Zähler zu. Angetrieben wurde er vor allem durch den Halbleiterhersteller Nvidia, dessen Aktien nach einem Gewinnsprung im dritten Quartal um mehr als elf Prozent in die Höhe schossen. Auch Aktien anderer Chipkonzerne wie Advanced Micro Devices und Qualcomm legten zu.