Wall Street: Anleger nehmen an den US-Börsen Gewinne mit – Apple nähert sich dem Marktwert von drei Billionen Dollar

Nach drei Tagen mit Kursgewinnen in Folge legen US-Anleger eine Verschnaufpause ein. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 fielen zur Eröffnung am Donnerstag um bis zu 0,4 Prozent. In den vorangegangenen Tagen hatten sie unter dem Strich bis zu fünf Prozent zugelegt.