Wall Street: Anleger sind wieder in Kauflaune – Aktien der Chiphersteller zählen zu Favoriten

Zu den Favoriten am US-Aktienmarkt zählte Nike mit einem Kursplus von fast neun Prozent, nachdem der Sportartikel-Hersteller überraschend starke Quartalsergebnisse vorgelegt hatte. Der Quartalsgewinn lag mit 83 Cents pro Aktie 20 Cents über den Schätzungen. „Die Ergebnisse illustrieren, dass die Marke so stark ist wie nie“, schrieb Analyst Randal Konik von der Investmentbank Jefferies. Im Windschatten von Nike gewannen die Titel des Rivalen Under Armour 2,4 Prozent.