Wall Street: Anleger vor Fed-Sitzung vorsichtig – Zollstreit im Blick

Die Inflation in den USA zieht unerwartet deutlich an. Die Verbraucherpreise legten im November um 2,1 Prozent zum Vorjahresmonat zu. Ökonomen hatten mit einer Teuerungsrate von 2,0 Prozent gerechnet, nachdem sie im Oktober noch bei 1,8 Prozent gelegen hatte. Besonders die Kosten im Gesundheitswesen und für gebrauchte Fahrzeuge sowie für Freizeit und Hotelunterkünfte zogen merklich an.