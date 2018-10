Wall Street Der Dow Jones startet mit Rekordhoch in den US-Handel

New YorkDie US-Aktienmarkt ist am Mittwoch zu Handelsbeginn weiter gestiegen und hat den Dow Jones auf ein neues Allzeithoch getrieben – der 15. Rekord in diesem Jahr. Der US-Leitindex stieg um 0,2 Prozent auf 26.833,5 Punkte. Bereits am Vortag hatte der Dow Jones auf einem Allzeithoch geschlossen.