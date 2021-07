Wall Street: Dow Jones und S&P 500 verlieren mehr als ein Prozent

Ein drohender Dämpfer für die US-Konjunktur hält Anleger von Engagements an der Wall Street ab. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 fielen zur Eröffnung am Montag um jeweils mehr als ein Prozent. Dabei steuerte letzterer zum ersten Mal seit rund einem Monat auf einen dritten Tagesverlust in Folge zu.