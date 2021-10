Wall Street: Firmenbilanzen bescheren US-Börsen keine weiteren Rekorde

Novavax: Der Antrag auf Zulassung des Coronavirus-Impfstoffs von Novavax in Großbritannien ermuntert Anleger zum Einstieg bei der Pharmafirma. Die Aktien steigen an der Wall Street um mehr als 13 Prozent. Jüngsten Tests zufolge hat das Vakzin eine Effektivität von rund 90 Prozent. In den kommenden Wochen will das Unternehmen die Zulassung auch in Europa und den USA beantragen.