Wall Street: Firmenbilanzen geben Wall Street Auftrieb

Zudem wurden heute Details zum geplanten Börsengang des amerikanischen Energiespeicher-Unternehmens Fluence Energy an die Technologiebörse Nasdaq bekannt. Dieser soll bis zu 744 Millionen Dollar einbringen. Die Siemens-Beteiligung will 31 Millionen Aktien zu einem Preis von je 21 bis 24 Dollar verkaufen, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Börsenprospekt hervorgeht.