Wall Street: Gedämpfte Stimmung an den US-Börsen – Vor allem Technologiewerte stehen unter Druck

Nach der Rekordjagd an der Wall Street bleiben US-Anleger am Mittwoch in der Defensive. Mit Spannung warteten Investoren auf die für den Abend (MEZ) erwarteten Sitzungsprotokolle der letzten Sitzung der Notenbank Fed. Sie erhoffen sich davon Signale für Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen in den USA.