Wall Street Größter Börsengang des Jahres in den USA

Coupang mit Sitz in Seoul profitiert vom Bestell-Boom in der Corona-Krise. Einen Namen hat sich Coupang als eines der ersten Unternehmen gemacht, dass Lieferungen noch am Tag der Bestellung oder am darauffolgenden Tag angeboten hat. Firmenchef Kim will sich zunächst weiter auf den Erfolg im eigenen Land konzentrieren: „Wir fokussieren uns auf unseren Heimatmarkt.“ Coupang werde 50.000 neue Jobs schaffen, aber auch in Infrastruktur und Technologie investieren. Bereits jetzt kommt der Onlinehändler in Südkorea laut Euromonitor auf einen Marktanteil von fast 20 Prozent.