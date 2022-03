Wall Street: Inflationssorgen belasten die US-Börsen – Aktiensplit beflügelt die Amazon-Aktie

Wheels Up Experience: Das private Luftfahrtunternehmen meldete einen Quartalsverlust von 31 Cents pro Aktie, sechs Cents mehr als die Konsensschätzung. Der Umsatz lag jedoch mit 345 Millionen Dollar deutlich über den Schätzungen, was einem Anstieg von 64 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Zahl der aktiven Kunden stieg um 31 Prozent. Die Aktien von Wheels Up rutschen aber dennoch um mehr sechs Prozent ab.