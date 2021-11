Wall Street: Nasdaq auf Rekordjagd – Anleger verkaufen dafür Reisewerte

Die US-Börsen sind am Freitag uneinheitlich in den Handel gegangen. Der Index der Technologiebörse Nasdaq ging 0,3 Prozent fester mit 16.036 Punkten in den Handel – das war ein Rekordhoch. Investoren griffen zu Aktien, die weniger konjunkturabhängig sind. Auf der Verkaufsliste standen dagegen Papiere von Banken oder Fluggesellschaften. Das lastete auf den Kursen an der Wall Street: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,6 Prozent schwächer bei 35.660 Punkten, der breiter gefasste S&P 500 gab 0,1 Prozent nach auf 4698 Zähler.