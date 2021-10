Wall Street: Technologieindex Nasdaq legt zu – Airbus-Kooperation beschert Plug-Power-Aktie deutliches Plus

Zu den Gewinner zählten Technologieunternehmen. Der Grund: Ein schneller als erwarteter Inflationsanstieg hilft den Unternehmen, die am besten mit diesem Preisdruck umgehen können. So führten Microsoft und Amazon die Gewinnerliste an. Eine Ausnahme bildete Apple, das nach einem Bericht von Bloomberg News einbrach, nachdem das Unternehmen seine Produktionsziele für das iPhone 13 im Jahr 2021 wahrscheinlich herabsetzen wird.