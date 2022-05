Wall Street: US-Anleger bleiben vor Fed-Entscheid vorsichtig – Mad-Money-Moderator Jim Cramer rät zu selektiven Käufen

Neben durchwachsenen Firmenbilanzen warf vor allem die Notenbanksitzung ihre Schatten voraus. Es gilt an den Börsen als ausgemacht, dass die Fed den Leitzins am Mittwoch um einen halben Prozentpunkt anheben wird. „Der Blick nach vorne dürfte wichtiger sein als das, was sie tun werden“, sagte Anlageexperte Randy Hare von der Huntington National Bank. „Die Fed befindet sich in einer Position, in der sie in Sachen Inflation hinterherhinkt. Wenn sich die Dinge also nicht verlangsamen, müssen sie aggressiver vorgehen.“