Wall Street: US-Anleger spekulieren auf Entspannung in Ukraine-Krieg

An der Wall Street setzen die US-Anleger auf Fortschritte bei den Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnet zum Wochenstart knapp ein Prozent im Plus bei 33.187 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 geht ebenfalls leicht fester mit 4220 Zählern in den Handel. Dagegen notiert der Index der Technologiebörse Nasdaq mit minus 0,2 Prozent leicht schwächer bei 12.818 Punkten.