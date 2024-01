Wall Street: US-Anleger vor Bekanntgabe neuer Preisdaten zurückhaltend

Im Vorfeld von US-Inflationsdaten scheuen die Anleger an der Wall Street das Risiko. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Mittwoch kaum verändert bei 37.531 Zählern. Der breiter gefasste S&P 500 sowie der Index der Technologiebörse Nasdaq zogen jeweils rund 0,1 Prozent auf 4760 beziehungsweise 14.878 Punkte an.