Wall Street: US-Anleger vor Fed-Entscheid zuversichtlich – Uber-Aktie rutscht zehn Prozent ab, Llyft um 30 Prozent

Enttäuschende Quartalsergebnisse und gekippte Gesamtjahresziele brockten Tupperware einen der größten Kursverluste der Firmengeschichte ein. Die Aktien des Anbieters von Frischhalte-Dosen fallen an der Wall Street um knapp 40 Prozent, so stark wie zuletzt beim Börsen-Crash vom März 2020. Der Umsatz sackte den Angaben zufolge um 16 Prozent ab, der Gewinn lag bei 0,12 Dollar je Aktie. Die Corona-Lockdowns in China und der Ukraine-Krieg hätten das Geschäft beeinträchtigt.