Wall Street: US-Börsen drehen im Handelsverlauf ins Minus

„Erholungen werden von Investoren genutzt, um Bestände an Risikopapieren abzubauen, was wiederum neue Verkaufslawinen auslöst – ein typisches Merkmal von Rallys in einem Bärenmarkt“, sagt Analyst Konstantin Oldenburger vom Online-Broker CMC Markets. „Die meisten Anleger sind noch nicht bereit, Aktien wieder auf höheren Niveaus zu kaufen, da ihr Vertrauen in die Wirtschaft und das Gewinnwachstum der Unternehmen in den vergangenen Wochen zerstört wurde.“