Wall Street: US-Börsen eröffnet uneinheitlich – Sorge über neue Sanktionen

Die Twitter-Aktie zog am Dienstag im frühen Verlauf um 6,5 Prozent an, nachdem sie am Vortag bereits 27 Prozent zugelegt hatte. Twitter-Gründer Jack Dorsey lobte Musk in einem Tweet: „Er ist ein leidenschaftlicher Anhänger und intensiver Kritiker unseres Dienstes, was genau das ist, was wir bei Twitter und im Verwaltungsrat benötigen, um langfristig stärker zu werden.“