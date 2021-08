Wall Street: US-Börsen geben nach – Zoom-Aktien stürzen ab

Moderna: Der Covid-19-Impfstoff von Moderna erzeugte mehr als doppelt so viele Antikörper wie der Impfstoff von Pfizer-BioNTech, so eine im Journal of the American Medical Association veröffentlichte Studie. Die Aktien waren unter Druck geraten, nachdem die Auslieferung von 1,63 Millionen Dosen in Japan aufgrund von Kontaminationsbedenken ausgesetzt worden war. Am heutigen Dienstag stiegen die Papiere um 2,5 Prozent.