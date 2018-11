Wall Street US-Börsen starten Erholungsversuch

New YorkDie Talfahrt der Aktienkurse in New York ist zur Wochenmitte zum Stehen gekommen. Das niedriger Kursniveau lockte am Mittwoch sogar einige Anleger an. Der Dow Jones stieg um etwa ein halbes Prozent auf 24.600 Punkte, nachdem er am Dienstag um 2,2 Prozent gefallen war. Der S&P 500 und der Nasdaq-Composite gewannen 0,6 und 1,1 Prozent. Trotz der Erholung überwog weiter die Skepsis. Vor allem die Kursverluste der Technologiewerte in den vergangenen Wochen drückte auf die Stimmung. Viele Anleger fürchteten, dass ein größere Kursrutsch noch kommen könnte.