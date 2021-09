Wall Street: US-Börsen starten freundlich – Anleger kaufen wieder Technologiewerte

Lucid: Das Unternehmen plant, seine ersten elektrischen Luxuslimousinen Ende Oktober auszuliefern, nachdem das Unternehmen am Dienstag mit der Produktion in seiner Fabrik in Arizona begonnen hat. Laut Lucid werden die Fahrzeuge eine größere Reichweite haben als vergleichbare Fahrzeuge des Konkurrenten. Die Aktie stieg um 10,5 Prozent.