Wall Street: US-Börsen starten freundlich in den Handel – Virgin-Galactic-Aktien stürzen ab

Moderna: Die Aktie legte den zweiten Tag in Folge zu, nachdem die US-Arzneimittelbehörde FDA eine Auffrischungsdosis für Covid-19-Impfstoff von Moderna empfohlen hatte. Das Gremium empfahl die Zulassung einer Auffrischungsdosis für Menschen ab 65 Jahren sowie für Personen mit hohem Risiko. Nach einem Plus von 3,2 Prozent am gestrigen Donnerstag ging es am heutigen Freitag zwei Prozent aufwärts.