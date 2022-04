Wall Street: US-Börsen starten nach schwachem Auftakt in die Bilanzsaison ohne Schwung

Ein holpriger Start in die Bilanzsaison macht die US-Anleger vorsichtig. Die Großbank JP Morgan sorgte am Mittwoch mit einem Gewinnrückgang für lange Gesichter. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 standen 0,3 Prozent im Plus bei 34.311 und 4410 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,5 Prozent auf 13.447 Zähler.