Wall Street: US-Börsen wieder im Aufwind – Schnäppchenjäger kaufen nach der Korrektur bei Technologieaktien wieder

Laut Piper Sandler sollten Anleger in diesem Jahr nicht mit einer Wiederholung der herausragenden Performance der Titel von Advanced Micro Devices im Jahr 2021 rechnen. Der Analyst Harsh Kumar stufte die Chip-Aktie von „Overweight“ auf „Neutral“ herab und schrieb in einem Kurzkommentar am Donnerstag, dass die AMD-Aktie angesichts des nachlassenden Wachstumstempos möglicherweise an eine Obergrenze stößt. Seit Jahresbeginn hat der Chip-Titel bereits über zehn Prozent an Wert eingebüßt.