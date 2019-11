Wall Street: US-Gesetz zu Hongkong belastet die Wall Street

Angesichts neuer Verstimmungen zwischen den Regierungen in Peking und Washington gehen einige US-Anleger auf Nummer sicher und machen Kasse. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 fielen zur Eröffnung am Mittwoch um jeweils 0,2 Prozent, nachdem sie in den vergangenen Tagen von Rekord zu Rekord geeilt waren.