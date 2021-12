Wall Street: US-Index S&P 500 steigt auf Rekordhoch – Wall Street schließt mit Gewinnen

Alibaba, Baidu oder JD.com: Unter Verkaufdruck gerieten auch die in den USA notierten Papiere chinesischer Firmen wie Alibaba, Baidu oder JD.com. Sie verloren bis zu 1,7 Prozent, nachdem die Regierung in Peking die Regeln für Börsengänge im Ausland verschärft hatte. Künftig müssen Firmen aus Sektoren, die in China von ausländischen Direktinvestitionen ausgeschlossen sind, eine staatliche Genehmigung für eine Notiz im Ausland einholen. Außerdem dürften ausländische Investoren höchstens 30 Prozent an diesen Firmen halten und keinen Einfluss auf das operative Geschäft ausüben. Betroffen von diesen neuen Regeln sind unter anderem Medienunternehmen wie Verlage oder Online-Nachrichtenportale.