Wall Street: Verluste an der Wall Street – Tech-Werte sind erneut die großen Verlierer

Zu den größten Verlierern dieser Branche gehörte am heutigen Freitag Oracle mit einem Kursminus von fast sechs Prozent. Dem „Wall Street Journal“ zufolge will der SAP -Rivale den IT-Dienstleister Cerner für 30 Milliarden Dollar kaufen. Verglichen mit anderen Übernahmen in dem Sektor sei der Preis mehr als fair, sagte Analyst Charles Rhyee vom Vermögensverwalter Cowen. Strategisch sei es ebenfalls sinnvoll.