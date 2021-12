Wall Street: Wall Street stabilisiert sich nach dem Kursrutsch – Tesla macht mit „Cyberquad“ Jagd auf junge Kundschaft

Zu den Favoriten am US-Aktienmarkt gehörte Boeing mit einem Kursplus von 4,4 Prozent. Die chinesische Flugaufsicht verteilte an Fluggesellschaften Direktive mit notwendigen Änderungen an Fliegern des Typs 737 Max. Dies gilt als Voraussetzung für eine Freigabe der Maschinen für den Betrieb.