Wall Street: Wall Street startet mit Verlusten – Microsoft und HP enttäuschen die Anleger

Im Blickpunkt der Börsianer standen auch die Beratungen von „Opec plus“. Das Ölkartell will seine Fördermenge im Sommer deutlich stärker anheben als in den vergangenen Monaten. Statt der zusätzlichen 430.000 Barrel (je 159 Liter), die im Juni in den Markt gepumpt werden sollen, soll die Tagesproduktion im Juli und August um jeweils rund 650.000 Barrel steigen, wie die Gruppierung nach einer Online-Sitzung am Donnerstag ankündigte. Der Ölpreis zog daraufhin ins Plus.