Warenterminmärkte Das Ende des Agrarbooms? Welche Güterpreise jetzt schon wieder fallen

Die Entspannung zeigt sich auch an der Terminbörse Chicago Board of Trade (CBoT), der ältesten Terminbörse der Welt. Verarbeiter und Produzenten handeln an Terminbörsen mit Warentermingeschäften (Futures), um sich vor Preisschwankungen zu schützen. Sie werden oftmals als Wirkungsstätte von Nahrungsmittelspekulation geschmäht, haben aber einen praktischen Nutzen: Käufer und Verkäufer einigen sich dort auf einen bestimmten Preis für eine bestimmte Menge des Rohstoffs und bekommen so Planungssicherheit.