Warren Buffett investiert in Cloud-Anbieter Snowflake Yeti gegen Schneeflocke

Mit dem Softwarespezialist Snowflake kündigt sich ein weiterer Tech-Überflieger an der Wall Street an. 12,4 Milliarden Dollar ist der acht Jahre alte Cloud-Anbieter aus dem Silicon Valley laut seiner jüngsten Finanzierungsrunde wert. An der Börse will Snowflake rund 2,4 Milliarden Dollar erlösen. Etwa ein Viertel davon wird es allein von Star-Investor Warren Buffett geben. Er hat angekündigt, mit seiner Holding Berkshire Hathaway rund 550 Millionen Dollar zu investieren. Auch der Risikokapitalarm von Salesforce, der ohnehin schon eine Partnerschaft mit dem Start-up hat, will 250 Millionen Dollar in das Start-up pumpen.