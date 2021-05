Warren Buffett: US-Wirtschaft hat Berkshire Hathaway beflügelt

Zum Abschluss des Treffens sagte Warren Buffett, es gebe gute Chancen, dass die Aktionäre im nächsten Jahr wieder in Omaha, Nebraska, dabei sein könnten. Die die häufig als „Woodstock der Kapitalisten“ bezeichnete Hauptversammlung lockt normalerweise rund 40.000 Aktionäre an, wurde aber wegen der Coronapandemie bereits zum zweiten Mal virtuell abgehalten und der Rummel blieb aus.



Zu Berkshire Hathaway gehören an die 90 Unternehmen, hinzu kommen diverse Aktienpakete börsennotierter Großkonzerne wie Bank of America, Coca-Cola oder Apple.



