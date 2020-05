Wechselkurs Euro nach Vortagesverlusten stabil über 1,08 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag nach den Kursverlusten seit der Wochenmitte zunächst stabil gehalten. Am Morgen blieb die Gemeinschaftswährung knapp über der Marke von 1,08 US-Dollar. Sie wurde damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0792 (Mittwoch: 1,0875) Dollar festgesetzt.