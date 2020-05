Wechselkurs Euro steigt in Richtung 1,09 US-Dollar

Der Eurokurs hat am Dienstag zugelegt. Am Markt wurde vor allem auf den schwächeren US-Dollar als Grund verwiesen. Am Nachmittag kostete die gemeinsame Währung der 19 Euroländer bis zu 1,0885 Dollar. Zuletzt war es etwas weniger. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0858 (Montag: 1,0824) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9210 (0,9239) Euro.