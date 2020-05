Wechselkurs Eurokurs gesunken – nur noch knapp über 1,08 US-Dollar

Zu den größeren Verlieren am Devisenmarkt zählte am Morgen der australische Dollar. Wegen der wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise ist die Zahl der Beschäftigten in Australien im April so stark wie noch nie gefallen. Im weiteren Handelsverlauf könnten auch Daten zur Preisentwicklung in Deutschland für Impulse am Devisenmarkt sorgen.