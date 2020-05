Wechselkurs Eurokurs wenig verändert - Japanischer Yen unter Druck

Der Euro hat sich zuletzt meist in der Nähe der Marke von 1,08 Dollar eingependelt. „Insgesamt setzt sich die seit Mitte März zu beobachtende Konsolidierung fort und daran dürfte sich heute in Anbetracht des leeren Datenkalenders kaum etwas ändern“, erwarten die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). In der Eurozone werden am Vormittag keine Konjunkturdaten veröffentlicht.