Wegen Niedrigwasser Heizölpreis auf Fünfjahreshoch

Die Transportströme lassen sich an den regionalen Preisunterschieden nachvollziehen: Ausgerechnet am Raffineriestandort Karlsruhe ist Heizöl mit mehr als 92 Euro sehr teuer, ebenso in Ingolstadt mit fast 88 Euro. Vergleichsweise günstig ist es dagegen im Norden, zum Beispiel in Hamburg und Bremen (jeweils rund 76 Euro) und Hannover (78 Euro). „Durch die extrem niedrigen Rheinpegel kann nur wenig Tonnage den Rhein hinaufgeschifft werden“, heißt es auf der Seite des Messgeräte-Herstellers Tecson. „Die Kosten für die Frachtladungen sind explodiert.“ Statt üblicherweise 15 Euro seien derzeit 75 Euro für eine Frachttonne nach Karlsruhe zu bezahlen.