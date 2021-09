Welche Aktien sind dabei? Was der neue Dax 40 bringt

Ein paar neue Anforderungen, abseits der rein zahlenbasierten Auswahl, stellt die Deutsche Börse aber doch an die neuen Dax-Mitglieder. Teils wurden diese bereits in den vergangenen Monaten eingeführt. So müssen sie Quartalsberichte und testierte Geschäftsberichte vorlegen. Wenn sie dagegen verstoßen, fliegen sie zeitnah aus dem Dax. Um neu in den Dax aufsteigen zu können, ist zudem ein Prüfungsausschuss im Aufsichtsrat nötig. Dieser Ausschuss soll zum Beispiel das Risikomanagementsystem im Unternehmen überprüfen. Bereits im Dax notierte Werte müssen diese Vorgabe erst im September 2022 erfüllen. Schon seit Dezember 2020 wird bei neuen Dax-Werten außerdem Profitabilität vorausgesetzt: Für die Aufnahme müssen sie in den vergangenen zwei Geschäftsjahren vor Aufnahme Gewinn erzielt haben, gemessen am Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda).