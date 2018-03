Weltweiter IPO-Report: EY erwartet in Deutschland bis zu 18 Börsengänge in diesem Jahr

Für Europa gibt sich EY-Partner Steinbach optimistisch. Er erwartet, dass der positive Trend anhält: „Die Konjunktur entwickelt sich gut, das Bewertungsniveau an den Börsen ist weiter hoch, die Zinsen bleiben niedrig, und die Unternehmensgewinne steigen. Es spricht daher einiges dafür, dass das IPO-Fenster in diesem Jahr immer wieder geöffnet sein wird.“ In Deutschland hält er bis zu 18 Börsengänge für realistisch und ist damit weitaus optimistischer gestimmt als viele seiner Kollegen in den Banken.